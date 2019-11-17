Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что после вступления в должность 10 декабря он первым делом «объединит желание всех аргентинцев покончить с голодом в стране». Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Политик подчеркнул, что это «моральный императив и самая надёжная гарантия для поддержания нашей демократии».

Ещё во время предвыборной кампании Фернандес назвал голод «позором Аргентины», поскольку страна, экспортирующая продукты питания, не в состоянии прокормить собственных граждан. Одним из его предложений по решению проблемы было снижение стоимости продовольственной корзины.