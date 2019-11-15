Хмеймим, Сирия, 15 ноября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Российские военные продолжают наземное и воздушное патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо и Хасеке, сообщил 15 ноября на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Kremlin.ru Военная полиция РФ в Сирии

По его информации, наземное патрулирование проводит российская военная полиция по четырём маршрутам в провинции Алеппо и по одному маршруту в провинции Хасеке.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации проводят воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес — аэродром Метрас.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Мушрафет-Самран, Айн-Иса — Эр-Рахьят, Аджами — Бозгекли, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Шейрек — Дейла — Кара-Мания в провинции Хасеке. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес — аэродром Метрас», — сказал Боренков.

Стоит отметить, что участие турецких военных в патрулировании не упоминалось.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно российско-турецкому меморандуму от 22 октября приграничная зона на северо-востоке Сирии должна патрулироваться совместными российско-турецкими патрулями.