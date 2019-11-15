Вашингтон, 15 ноября, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Суд в американском штате Вирджиния по итогам заседания 15 ноября оставил под стражей экстрадированного из Израиля гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в хакерской деятельности. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 22 ноября.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в Тель-Авиве по запросу США. С запросами о его экстрадиции к израильской стороне обращались как Вашингтон, так и Москва, но власти Израиля приняли решение о выдаче его Соединённым Штатам.

Российскому гражданину в США грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерской деятельностью.