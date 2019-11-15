Сочи, Краснодарский край, 15 ноября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Двое детей получили травмы в результате столкновения четырёх автомобилей на автотрассе в Сочи. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 15 ноября. По предварительной информации, автомобиль Mazda Demio совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai. После удара Hyundai продолжил движение и столкнулся с автомобилями Toyota и «Лада».

В результате ДТП пострадали двое детей и водители автомобилей. Водителям автомобилей медицинская помощь была оказана на месте происшествия, дети были госпитализированы в больницу города Сочи.

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с произошедшим. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о водителе, протаранившем ограждение международного аэропорта в городе Сочи на легковом автомобиле. В результате ДТП никто не пострадал.