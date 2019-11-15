Челябинск, 15 ноября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. В Челябинске местная жительница осуждена за нелегальную регистрацию в своей квартире граждан Армении и Таджикистана. Их 35-летняя гражданка прописала у себя в июле 2018 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Дело женщины рассматривал Металлургический райсуд. Гражданка полностью признала за собой вину.

Она могла отделаться штрафом. Но оказалось, что у неё уже есть ещё одна судимость — за хранение наркотиков. В связи с этим суд назначил ей 1 год и 2 месяца колонии-поселения.