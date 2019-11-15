Балаклея, Украина, 15 ноября, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Количество погибших и пострадавших от взрывов на украинском арсенале в Балаклее увеличилось до семи человек, сообщает 15 ноября пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

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По последним данным, на территории военных складов в Балаклее погибли двое военнослужащих, а ещё пятеро были ранены.

Один раненый остаётся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней и легкой тяжести.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о 20 взрывах, произошедших на военных складах в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту этого происшествия Генштаб ВСУ начал служебную проверку.

Напомним, на военных складах ВСУ в Балаклее пожары и взрывы происходили неоднократно.