Новокузнецк, Кемеровская область, 15 ноября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Главный метролог Сибирского инженерно-аналитического центра Сибирской генерирующей компании (СГК) Алексей Николаев удостоился звания «Лучший метролог Кузбасса» за 2019 год по итогам конкурса, проводимого администрацией Кемеровской области.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Главный метролог СГК стал «Лучшим метрологом Кузбасса»

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, диплом 1-й степени «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» Алексею Николаеву вручил директор Центра стандартизации и метрологии Кемеровской области Виталий Гринцев в рамках областного конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса». Символично, что награждение состоялось 14 ноября — во всемирный День качества.

Метрология в энергетике связанна с точностью измерительных процессов, с поверкой множества приборов и инструментов, отвечающих за оптимальные параметры энергетического оборудования.

Кстати, в 2020 году исполнится 145 лет подписания «Метрической конвенции» (Metre Convention), на основе которой по инициативе петербургской Академии наук была создана межправительственная Международная организация мер и весов.