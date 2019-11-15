Марина Александрова ИА REGNUM Эдуард Бояков, худрук МХАТ им Горького

Марина Александрова ИА REGNUM Аудитория

Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Конференция «75-летие Великой Победы: литература, кино, театр» прошла в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума 15 ноября в Главном Штабе Эрмитажа.

Марина Александрова ИА REGNUM Участники

Марина Александрова ИА REGNUM Аудитория

На конференции, модератором которой была известная телеведущая и документалист Нина Стрижак, рассказывали о своей подготовке к празднованию знаменательной даты издатели, директора крупнейших библиотек, режиссеры театра и кино.

Самым интересным и важным было то, что участниками конференции стали не только деятели культуры из России, но и представители бывших республик СССР, Китайской Народной Республики и Республики Сербской, где, как и у нас, бережно хранят память о войне.

Марина Александрова ИА REGNUM Керим Тахиров, директор Национальной библиотеки Азербайджана

Марина Александрова ИА REGNUM Таня Джакович, заместитель министра культуры Республики Сербской

На конференции был представлен пятитомник серии «Победа» проекта «Президентская историческая библиотека», в который вошли художественные, публицистические, драматургические, поэтические произведения о Великой Отечественной войне. Пятитомник подготовлен издательством «Эксмо-АСТ» совместно с Российским историческим обществом. Проект представил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Марина Александрова ИА REGNUM Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки

Директора национальных библиотек из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Азербайджана рассказали о деятельности своих библиотек в годы войны и о мероприятиях и проектах к юбилею. У библиотекарей разных республик разный опыт — Национальную библиотеку Белоруссии пришлось восстанавливать после освобождения Минска от фашистских захватчиков, Сербы сражались в Сопротивлении, до Киргизии и Казахстана боевые действия не дошли, Азербайджан был готов к вторжению и эвакуации библиотечных фондов, чего, к счастью, не произошло, но многие азербайджанцы сегодня проводят параллель между Великой Отечественной войной и современным конфликтом на Кавказе — правомочно ли такое сравнение, вопрос особый. Участник конференции из Китая, издатель и президент Международного совета по детской книге Минчжоу Чжан рассказал о книжных проектах, связанных с войной на Дальнем Востоке. В современном Китае память о войне в значительной степени связана с идеями примирения ветеранов, стоявших в юности по разные стороны, и их потомков.

Марина Александрова ИА REGNUM Минчжоу Чжан, издатель, прездент IBBY

Элеонора Митрофанова, руководитель Россотрудничества, рассказала о международных гуманитарных проектах агентства — в частности, о побратимстве между российскими городами и городами стран — союзниц СССР, например, Волгограда и Ковентри.

Марина Александрова ИА REGNUM Элеонора Митрофанова, руководитель Россотрудничества

Режиссер Дмитрий Астрахан представил на конференции фрагменты из готовящегося к выходу фильма «Судьба диверсанта», о советском диверсанте, подорвавшем немецкий состав с танками «Тигр», шедший на Курскую дугу. Одной из важных тем фильма является немецкая оккупация и то, каким образом выживали в этих условиях люди. Фильм создается в сотрудничестве с белорусскими кинематографистами.

Марина Александрова ИА REGNUM Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино

Марина Александрова ИА REGNUM Кадр из фильма Судьба диверсанта

Заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм» Иван Губский подчеркнул, что для «Беларусьфильма» тема Великой Отечественной войны по-прежнему свята. Всего на студии было создано 120 военных картин, наиболее известные из них — «Часы остановились в полночь», «Иди и смотри», «Знак беды», «В августе 44-го» и многие другие. Губский рассказал и о новых проектах студии, в частности о документальной анимации «263 ночи», основанной на записках узницы нацистского концлагеря. Тема войны по-прежнему свята для белорусского народа, в том числе и для нового поколения кинематографистов.

Марина Александрова ИА REGNUM Иван Губский, заместитель генерального директора киностуди Беларусьфильм

Режиссер Игорь Угольников, автор фильмов «Брестская крепость» и «Батальонъ» представил свой новый фильм «Подольские курсанты» — о подвиге юных бойцов, грудью заслонивших Москву, простояв две недели на Варшавском шоссе, под яростным огнем немцев, рвущихся к Советской столице. По словам режиссера, главная цель картины — «чтобы современные молодые люди смогли поставить себя на место тех пацанов и задумались, как бы они поступили в той ситуации, смогли бы выстоять». Фильм снимался на местах боев, в нем использовалась техника времен войны, а когда на съемочных площадках рыли ямы для установки декораций, порой поднимали останки тех самых курсантов. Картина также выйдет будущей весной.

Марина Александрова ИА REGNUM Игорь Угольников, кинорежиссер

Марина Александрова ИА REGNUM Кадр из фильма Подольские курсанты

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков поделился трудностями разговора на военную тему языком театра. Всем известны великие военные фильмы, но трудно вспомнить великие военные спектакли. Тем не менее без театра развитие культуры невозможно, в том числе и развитие военной темы. Сегодня, как никогда, в театре нужна поэзия и драматургия. К 9 мая МХАТ готовит спектакль, посвященный не просто великой поэме «Василий Теркин», но и фронтовым поэтам, например, об Арсении Тарковском, который пережил войну, потерял на фронте ногу. Премьера спектакля произойдет 9 мая на Тверском бульваре, и режиссер пригласил участников Бессмертного полка сыграть спектакль вместе.

75-летие Великой Победы обещает быть насыщенным яркими культурными событиями. С каждым днем это все более важно, потому что уходят те, от кого молодежь могла услышать воспоминания о войне из первых уст, и вскоре именно искусство станет главным носителем этой памяти.