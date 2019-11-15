Рязань, 15 ноября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Подозреваемый в создании организованной экстремистской группы арестован по решению Советского районного суда Рязани до 22 декабря 2019 года, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию суда.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

По версии следствия, подозреваемый, разделяющий идеологию фашизма, предложил троим знакомым и еще нескольким неустановленным лицам объединиться в группу «для подготовки и совершения на территории г. Рязани преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» — в частности, насильственных действий в отношении антифашистов.

Следствие считает, что подозреваемый руководил группировкой, вовлекал в ее состав новых участников, определял будущих жертв своих пособников. Действия планировалось снимать на видео для дальнейшего размещения в Сети. Также, по версии следствия, подозреваемый вместе с соучастниками «совершили на территории г. Рязани серию насильственных преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении лиц, принадлежащих к социальной группе, разделяющей идеологию антифашизма».

Суд поддержал ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 11 суток — до 22 декабря 2019 года включительно.