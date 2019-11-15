Москва, 15 ноября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Комментарий к опубликованной стенограмме разговора американского и украинского президентов от 21 апреля 2019 г. написала 15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

Захарова привела фрагмент переговоров, в которых президент Соединённых Штатов Дональд Трамп упоминает конкурс «Мисс Вселенная». Затем она иронично добавила:

«Предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу».

Напомним, на фоне обсуждения в Штатах вопроса импичмента Трампу администрация американского президента опубликовала стенограмму его первого разговора с Владимиром Зеленским в день его победы на выборах.

Среди прочего Трамп, согласно документу, сказал, обращаясь к украинскому собеседнику:

«Когда я владел конкурсом «Мисс Вселенная», Украина всегда была достойно представлена».

Учитывая, что Трампа обвиняют в давлении на Зеленского, а также то, что это «давление» он осуществлял не в первом разговоре, а уже в июле 2019 г., фраза о конкурсе «Мисс Вселенная» может вызвать смешанные чувства.