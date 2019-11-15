Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Гэри Олдман снимется в новом драматическом сериале Apple про шпионов под названием «Медленые кони» (Slow Horses). Об этом 15 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Шпион, выйди вон». реж Томас Альфредсон. 2011. Франция, Великобритания, Германия Гари Олдман

В основу картины ляжет одноимённая серия книг писателя Мика Херрона, первый роман которой был опубликован в 2010 году. Созданием сценарной адаптации займётся писатель Уилл Смит («Вице-президент», «Гуща событий»), он также выступит в роли продюсера совместно с Грэмом Йостом.

Всего в серии «Медленные лошади» Мика Херрона вышло уже восемь книг. Сюжет первой рассказывает об агентах британской разведки, которые из-за ошибок в карьере попали в не очень престижное подразделение службы.