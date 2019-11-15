Появилась стенограмма разговора Трампа с только что избранным Зеленским
Вашингтон, 15 ноября, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Стенограмма телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского от 21 апреля опубликовал Белый дом.
Стенограмму разговора, который состоялся после победы Зеленского во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 г., растиражировали американские СМИ.
https://twitter.com/AndrewDesiderio/status/1195341970467643392
Согласно записи, Трамп поддержал Зеленского и выразил надежду, что тот будет «отлично работать». Американский президент, в частности, заявил:
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Напомним, в США на уровне Конгресса идёт публичное обсуждение вопроса об импичменте Трампу. Поводом к недоверию президенту со стороны демократов стал его телефонный разговор с Зеленским 16 июля 2019 г.
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