Москва, 15 ноября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. 16 и 17 ноября 2019 года пройдут игры плей-офф этапа Открытого Кубка России по киберспорту 2019. Об этом ИА REGNUM 15 ноября сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Этапы групповой стадии соревнований прошли 9 и 10 ноября 2019 года, они проводятся по дисциплинам Dota 2, CS: GO и Clash Royale. Из каждой группы вышли по четыре лучших команды, киберспортсмены были распределены в плей-офф по парам. Геймеры, вышедшие в полуфинал, будут участвовать в гранд-финале, последнее соревнование будет проходить в формате локальной сети.

Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 26 тыс. человек в том числе иностранные геймеры. В основной этап смогли попасть 860 игроков. В играх плей-офф за возможность попасть в гранд-финал будут бороться 64 команды, специализирующиеся на Dota 2 и CS: GO, а также 32 игрока в Clash Royal.