Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Актриса Дэйзи Ридли в трёх словах описала свои впечатления от предстоящего фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Об этом 15 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США Дэйзи Ридли в роли Рей

«Определённой тёмный, — сказала Ридли по поводу будущего фильма, — есть действительно страшные части. И грустные». Стоит отметить, что ранее актриса заявила, что будущая картина является её любимым фильмом из той трилогии, в которой она снялась.

Премьера картины, которую снял режиссёр Джей Джей Абрамс состоится 19 декабря 2019 года. В фильме, кроме Дэйзи Ридли, снялись Лупита Нионго, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Оскар Айзек и другие известные актёры.