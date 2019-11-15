Минск, 15 ноября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. В ходе опроса 3,6 тысячи белорусских учащихся в возрасте 14−19 лет было выявлено 18,2% с депрессивной симптоматикой разной степени выраженности. Об этом 15 ноября на пресс-конференции в Минске заявила старший координатор программы по здоровью и развитию детей, подростков и молодежи представительства ЮНИСЕФ в БелоруссииВиктория Лозюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Беларусь — страна для жизни

Она сообщила также, что из 18,2% подростков с депрессивной симптоматикой у 3,2% она была ярко выраженной. Данные получены по итогам опроса 3600 юношей и девушек за период 2018—2019 годов, учащихся в более чем 150 разных учреждениях образования по всей Белоруссии.

«На вопрос, были ли у вас мысли о самоубийстве, 26,1% подростков ответили, что у них были мысли о самоубийстве. Из них 8,1% имели такие мысли неоднократно. Из 26,1% подростков 18,5% сообщили, что предпринимали попытки покончить с собой, что составляет 4,8% от общего числа опрошенных. На наличие суицидальных мыслей за последнюю неделю указали 13,8% подростков и молодых людей, принимавших участие в исследовании», — сообщила Лозюк.

По её словам, белорусская ситуация не уникальна, так как в «европейских странах» депрессивная симптоматика среди молодежи 15−19 лет «колеблется от 7,1% в Венгрии до 19,4% в Израиле». Лозюк отметила, что многие подростки в депрессивном состоянии, а также думающие о суициде не знали, куда им обратиться.

Представитель ЮНИСЕФ в Белоруссии Рашед Мустафа Сарвар в свою очередь отметил, что школа не может заменить семью. Молодым людям не с кем общаться, общение с родителями им заменяют гаджеты.

На эту же проблему обратила внимание волонтёр Александра Туровская. Спасает от скуки занятие спортом, однако подростки не всегда могут найти площадку для игры. Есть проблема огласки обращения подростка к школьному психологу.

Ещё один сотрудник белорусского представительства организации Батыр Бердыклычев сообщил, что во всём мире самоубийство является второй причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. Он отметил, что самоубийство происходит каждые 40 секунд.