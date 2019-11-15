Тамбов, 15 ноября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. К 2024 году Тамбовская область, по планам Минстроя, должна ввести 6,3 млн квадратных метров жилья, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Большая часть будет обеспечена за счет индивидуальной застройки.

Tambov.gov.ru Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Эдуард Никулин

При этом в регионе активно развивается строительство индустриального жилья, для этого управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина разработало дорожную карту. На ее основе к 2024 году в так называемом «Новом Тамбове» будет возведено около 370 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, «Новый Тамбов» — это обобщенное понятие, которое включает в себя все строящиеся микрорайоны северной части областного центра. В том числе микрорайон «Телецентр», активно развивающийся с 2015 года. Здесь уже построены отличные дороги. В многоэтажках справили новоселье сотни семей. Построен детский сад «Волшебная страна». И это только начало.

Также в дорожной карте — новые микрорайоны на 172 и 50 гектаров, прилегающие к микрорайону «Телецентр». В частности, участок площадью 172 гектара находится на границе Тамбова и села Донское. Здесь до 2024 года должны быть построены около 80 объектов, из которых 52 — жилые дома. Также в этом районе планируется построить современную школу по аналогии с уже созданной «Школой Сколково-Тамбов», два детских сада, поликлинику, ветеринарную станцию, ряд крупных торговых центров и подземные парковки.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Эдуард Никулин, инвестором освоения данной территории выступает Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области (АИЖК), которое заключило договор с комитетом по имуществу администрации города на аренду земельного участка площадью 39 гектаров в микрорайоне «Телецентр». Здесь АИЖК выступает одновременно как застройщик и инвестор, создает технические условия для строительных компаний и передает им право аренды для дальнейшего строительства, прокладывает необходимые коммуникации — системы электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения.

«Новые микрорайоны должны быть безопасными для детей, интересными для молодежи, комфортными для людей среднего и старшего поколения. Чтобы все здесь чувствовали себя уютно», — отмечает губернатор Александр Никитин.

Для стремительно прирастающего «Нового Тамбова» транспортная доступность — один из самых актуальных вопросов. Его областные власти активно решают. Сейчас реализуется проект по строительству дополнительной дороги, которая соединит север и центр города Тамбова. Это работа была начата еще в 2017 году. Тогда была построена дорога по улице Запрудная. Сейчас ведутся работы по соединению улицы Запрудная с улицей Советская и Бульваром Энтузиастов.

«Этот проект был задуман уже давно, потому что Тамбову нужны новые транспортные развязки. На строительство новой транспортной артерии, которая соединит северный и центральный микрорайон Тамбова, понадобится 1,1 миллиарда рублей, — отметил Эдуард Никулин.

В этом году будет выполнен первый этап работ. В следующем году работы продолжатся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства». Объем финансирования двух этапов составит 650 миллионов рублей.