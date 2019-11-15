Москва, 15 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Концерты артиста Максима Галкина в РФ отменены не будут, 15 ноября заявила его директор Эльвира Мокробородова, сообщает «Подъём».

(сс) Okras Максим Галкин

По её словам, концерты Галкина ни разу не отменялись за 15 лет, что она работает с артистом.

Мокробородова «С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?»

Напомним, 14 ноября Александр Невзоров заявил, что в России отменяют концерты Галкина после его заявлений о цензуре на российском ТВ:

«Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты».