Вашингтон, 15 ноября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Белый дом опубликовал меморандум с содержанием апрельского разговора президентов США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского в пересказе, а не дословно, сообщается в заявлении, распространённом 15 ноября Белым домом.

Телефонный разговор

Подчёркивается, что опубликованный текст являлся именно меморандумом с пересказом, а не детальной записью беседы, состоявшейся 21 апреля.

Белый дом уточняет, что президент США говорил с Зеленским с борта самолёта Air Force One.

Как сообщало ИА REGNUM, содержание разговоров Трампа с Зеленским стало в США одним из главных факторов внутриполитической борьбы. Соперники Трампа обвиняют его в давлении на Украину с целью получить от Киева компромат на ряд деятелей Демпартии США.