Балаклея, Украина, 15 ноября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Dsns.gov.ua Спасатель

По информации пресс-службы, спасателей не пустили на склады, так как они находятся на территории военной части.

Сообщения о взрывах поступили в 15:35 мск.

Подробной информации о происшествии пока нет