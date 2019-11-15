Лондон, 29 апреля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Оставшиеся в России после начала спецоперации на Украине западные банки заплатили в 2023 году в казну около 800 млн евро налогов. Это в четыре раза превышает показатели до февраля 2022 года, написала британская газета The Financial Times (FT).

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По информации издания, совокупная прибыль европейских кредитных организаций в России Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP в прошлом году составила более 3 млрд евро, что в три раза больше, чем в 2021 году. Из-за скачка прибыльности банки заплатили в бюджет РФ около 800 млн евро налогов по сравнению с 200 млн евро в 2021 году.

Более половины налоговых отчислений в 2023 году пришлись на австрийский Raiffeisen Bank International. Согласно анализу вакансий этой организации в России, издание пришло к выводу, что банк планирует многократно расширить активную клиентскую базу.

Авторы публикации подчеркнули, что своими выплатами оставшиеся в России европейские банки поддерживают её финансовую стабильность, несмотря на санкции. При этом иностранные кредиторы, по утверждению издания, только выиграли от международных рестрикций в отношении российских банков. Это лишило конкурентов доступа к международным платёжным системам, повысив привлекательность западных банков для российских клиентов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,6%. Доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, объём вырос на 5% по сравнению с 2022 годом, исполнение расходов приблизилось к 100%.

Банк России в конце марта направил в Госдуму годовой отчёт за 2023 год. Чистая прибыль ЦБ за год превысила 140 млрд рублей против убытка, зафиксированного по итогам 2022 года и ряда предыдущих лет, уточнила пресс-служба регулятора. Отмечалось, что отчёт ЦБ показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики России.

Президент Владимир Путин 12 февраля на совещании с правительством подчеркнул, что ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%. В том числе в четвёртом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем.