Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Писатель, переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума встретился с поклонниками и студентами петербургских вузов, чтобы ответить на каверзные вопросы о блогерстве, кино, цензуре и о том, как ловить хайп и при этом всегда оставаться на своей волне. Пучкова послушал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Пучков

— Закон о блогерах, который собираются принять в начале в 2020 году и под который попадут все, кто вещает на неограниченное число аудиторий. Под этот закон попадаете и вы, как вы на это смотрите?

— Предыдущая попытка выглядела так: если у вас более трех тысяч посетителей ежесуточно, то вы уже превращаетесь в СМИ. Хорошо, допустим, вы ведёте страничку в ЖЖ на десять человек и тут повесили фотографию кота. Хорошо, котов мы любим, и на него вдруг пришло 50 тысяч человек. Что это значит, что вы вдруг превратились в СМИ?

Никаких критериев до нас не доводят. Или вот, например, ведёт человек свой канал на Youtube, и ему платят деньги за рекламу на нём, и деньги приходят из-за рубежа, что, значит, он сразу же становится иностранным агентом?

А если вы предъявляете требования к блогерам как к СМИ, то значит нужно давать возможности как СМИ. В интернете уже всё не так и по-другому. Не можете победить — организуйте своё, может, все силы не в телевизор надо бросать, а ещё во что-то.

⁃ Чего не хватает современным фильмам, как привлечь молодежь к фильмам о культуре, как заинтересовать?

— Я годами читал сценарии, и у меня складывалось стойкое ощущение, что я читаю сценарий, который написал восьмиклассник про то, как он провёл лето, и это, с точки зрения автора, событие космического масштаба.

Ситуация сейчас грустная: у людей нет ни малейшего жизненного опыта, они вообще не понимают, как жизнь устроена, но всё равно идут писать сценарии. Это глобально, и не взрослеют лет до 40.

Сейчас жизнь стала спокойной, нет никаких тревог и забот, а раз нет проблем, то в голове ничего нет. Как воспитывать и учить? Нужно строить какие-то специальные ПТУ, потому что то, что имеется в наличии, оно с задачами не справляется.

⁃ Какой курс продвигать, на ваш взгляд, Министерству культуры РФ в сфере исторического кино?

— Я не выступаю как кинокритик, я — зритель, который смотрит кино и покупает билеты за деньги. Есть масса людей которые смотрят кино, которое спонсирует наше Министерство культуры, и оно никому не нравится категорически, его смотрят и оплёвывают, но те продолжают снимать и показывать.

⁃ Какие достойные фильмы в современном кино у нас есть?

— Я таких не встречал. Хожу — смотрю, ничего хорошего не вижу и, что характерно, на Западе такая же история. Хорошая картина попадается один раз в год. Вот, например, «Зелёная книга» — просто нормальное кино, но на фоне всего этого жуткого потока шлака картина выглядит как шедевр.

⁃ Как стать интересным видеоблогером, и что для этого нужно?

— Мне кажется, это природой дано, а ещё богатый лексикон, огромный жизненный опыт. Мне 58 лет, рос в интернате, служил в Советской армии, работал на заводах, водил грузовики, служил в уголовном розыске и обрёл огромный жизненный опыт, которого у детей попросту нет. Я могу оценить то или иное холодным, циничным взглядом и могу объяснить, почему и что происходит.