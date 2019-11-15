Калуга, 15 ноября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В Калужской области 62-летняя женщина подозревается в передаче сотруднику Государственной инспекции труда 300 тысяч рублей в качестве взятки за минимизацию штрафа по факту обнаруженных нарушений правил охраны труда на стройке многоквартирного дома. Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По предварительной информации, жительница областного центра действовала в интересах строительной организации ООО «Строй-Ресурс». Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Женщина подозревается по статье «Дача взятки с крупном размере». Ей грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.