Калуга, 15 ноября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. 225-летию храма святых Космы и Дамиана в Калуге посвящена фотовыставка, которая 14 ноября открылась в городском Доме музыки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Выставку открыл настоятель храма святых Космы и Дамиана протоиерей Сергий Третьяков.

Выставку открыл настоятель храма святых Космы и Дамиана протоиерей Сергий Третьяков. Отец Сергий поблагодарил собравшихся любителей фотографии и прихожан, рассказал об истории храма. Он также вручил благодарственные письма тем, кто принял участие в организации выставки.

Фотовыставку к юбилею храма посетили студенты Калужской духовной семинарии, учащиеся школы № 15 прихожане и жители города. Перед гостями выступил муниципальный камерный хор, который исполнил духовные произведения.