Москва, 15 ноября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Министерство энергетики РФ ожидает, что экспорт российской нефти увеличится на 20−25 млн тонн в течение пяти лет. Об этом говорится в статье главы Минэнерго Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«По нашим оценкам, через пять лет мы сможем не только сохранить наши позиции на мировых рынках, но и нарастить экспорт нефти на 20−25 млн тонн (до уровня около 280 млн тонн)», — говорится в статье.

По его словам, Минэнерго также прогнозирует увеличение экспорта российского газа на 40−45 млрд куб. м (до порядка 300 млрд куб. м к 2022 году).

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), Нефтяная выручка России в 2019 году, несмотря на снижение добычи нефти на 75 тыс. баррелей в сутки относительно 2016 года, выросла на $170 млн — до $670 млн в день.

Саудовская Авария, которая также сократила объёмы добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК +, увеличила своих доходы от продажи нефти на $125 млн — до $630 млн в день по отношению к 2016 году.

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