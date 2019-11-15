Москва, 15 ноября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») предложил увеличить стоимость шипованной резины, таким образом он предложил «налог» на автомобилистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести) компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — цитирует агентство «Москва» Васильева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Автодор» предложил комплекс мер, направленный на сохранение дорожного покрытия в зимний период. В частности, компания рекомендует сократить срок эксплуатации шипованной резины, а также снизить скорость движения на дорогах.

Вместе с тем в Госдуме изучали возможность ввести запрет на эксплуатацию шипованной резины в России. В мае 2019 года глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия» сообщил о намерении направить в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) письмо с просьбой изучить влияние шипованной резины на состояние дорог в России.

«Если институт скажет, что шипы нам не нужны, что они портят дорожное полотно, что «липучки» спокойно у нас справляются, тогда будем обсуждать и принимать соответствующее решение. Мы раз и навсегда в этом вопросе должны разобраться и поставить тут точку», — заявил глава комитета Госдумы.

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