Чебоксары, 15 ноября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Полицейские Москвы, Чувашии и Марий Эл в ходе совместных мероприятий задержали группу лжериелторов, которые похищали деньги граждан под предлогом сдачи в аренду жилья. Выйти на злоумышленников удалось после обращения в полицию жительницы Чувашии, сообщила ИА REGNUM официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание преступной группировки

Жительница Чувашии сообщила сотрудникам полиции, что пыталась снять жильё в Чебоксарах через сайт бесплатных объявлений. Она перевела 5 тыс. рублей на продиктованный злоумышленниками банковский счет, однако встреча с «хозяйкой» квартиры так и не состоялась, а телефонный номер заблокировали.

В ходе разбирательств сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Чувашии, Марий Эл и Москвы задержали десять человек. Следствие считает, что преступная группа была создана в октябре 2018 года, в её организации подозревают 25-летнего жителя Казани. По данным правоохранителей, злоумышленники через интернет-ресурсы предлагали потерпевшим помощь в аренде квартир и домов, получали от них деньги, однако обязательств не выполняли.

Пострадавшими считаются свыше 1 тыс. человек из семи регионов: Смоленской области, Чувашии, Татарии, Башкирии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл. Следствие полагает, что ежедневный доход составлял около 600 тыс. рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы из десяти человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Следствие считает, что они создали около 30 фиктивных организаций, получив порядка 50 млн рублей незаконного дохода.

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Напомним, в мае 2019 года была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая ставила липовые диагнозы под предлогом оказания платных медицинских услуг. Обыски прошли на территории семи регионов, под подозрение попали 25 человек. По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадали свыше 11 тысяч граждан. Ущерб, по оценке следствия, составил не менее 1 млрд рублей.