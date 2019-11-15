Лондон, 15 ноября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Криптовалютная карта Visa Coinbase Card получила поддержку 5 новых валют и была запущена ещё в 10 странах. Об этом 15 ноября сообщил портал Mashable.

Карта Visa Coinbase Card

Вчера, 14 ноября 2019 года, Coinbase начала поддерживать такие криптовалюты, как BAT, REP, XLM, XRP и ZRX. Кроме того, теперь её смогут использовать жители Болгарии, Хорватии, Дании, Венгрии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Польши, Румынии и Швеции.

«С момента запуска в начале этого года Coinbase Card помогала десяткам тысяч пользователей тратить свои криптосредства так же легко, как и деньги на своих банковских счетах», — сказал журналистам руководитель отдела маркетинга Coinbase UK Дж. Д. Милвуд, добавив, что с приближением Рождества спрос на эту карту будет «расти как никогда».

Visa Coinbase Card — это криптовалютная дебетовая карта Visa, которая позволяет владельцам тратить криптовалюту прямо со своих счетов. Первоначально она была выпущена только в Великобритании.