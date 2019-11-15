В Ярославской области люберецкого перевозчика сменил ставропольский
Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 ноября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. 13 ноября 2019 года в Переславле-Залесском Ярославской области состоялся открытый конкурс на право выполнения работ по пассажирским перевозкам автобусным транспортом на муниципальных маршрутах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Победителем конкурса признано ООО «Терек ЛТД» из города Ессентуки Ставропольского края, с этой организацией будет заключен муниципальный контракт на перевозки по всем внутригородским маршрутам Переславля-Залесского.
Пока пассажирскими перевозками в Переславле занимается ООО «Авто-Надежда» из подмосковных Люберец. Эта компания пришла в Переславль в начале 2018 года, когда главой города был Владимир Волков. ООО «Авто-Надежда» в конце 2017 года выиграло аналогичный конкурс и потеснило местного предпринимателя ИП Шангину. Последняя обратилась в суд с требованием признать конкурс и его итоги незаконными. Суд поддержал переславского предпринимателя и обязал администрацию расторгнуть контракт с ООО «Авто-Надежда».
Исполняя решение суда, администрация Переславля объявила новый конкурс. На него подали заявки и ИП Шангина, и ООО «Авто-Надежда», а также два новых участника — ООО «Автократ» из Москвы и ООО «Терек ЛТД» из Ставропольского края. Победила компания из Ставрополя. Таким образом, за три неполных года это уже третья компания, которая будет обслуживать городские маршруты в городе. ООО «Авто-Надежда» пока сохранила маршруты в бывшем Переславском районе — конкурс на право их обслуживать эта организация выиграла летом 2019 года у Переславского АТП.
По данным источников ИА REGNUM автобусы нового перевозчика уже прибыли в Переславль. Что это за автобусы, пока неизвестно.