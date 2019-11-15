Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 ноября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. 13 ноября 2019 года в Переславле-Залесском Ярославской области состоялся открытый конкурс на право выполнения работ по пассажирским перевозкам автобусным транспортом на муниципальных маршрутах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Переславле

Победителем конкурса признано ООО «Терек ЛТД» из города Ессентуки Ставропольского края, с этой организацией будет заключен муниципальный контракт на перевозки по всем внутригородским маршрутам Переславля-Залесского.

Пока пассажирскими перевозками в Переславле занимается ООО «Авто-Надежда» из подмосковных Люберец. Эта компания пришла в Переславль в начале 2018 года, когда главой города был Владимир Волков. ООО «Авто-Надежда» в конце 2017 года выиграло аналогичный конкурс и потеснило местного предпринимателя ИП Шангину. Последняя обратилась в суд с требованием признать конкурс и его итоги незаконными. Суд поддержал переславского предпринимателя и обязал администрацию расторгнуть контракт с ООО «Авто-Надежда».

Исполняя решение суда, администрация Переславля объявила новый конкурс. На него подали заявки и ИП Шангина, и ООО «Авто-Надежда», а также два новых участника — ООО «Автократ» из Москвы и ООО «Терек ЛТД» из Ставропольского края. Победила компания из Ставрополя. Таким образом, за три неполных года это уже третья компания, которая будет обслуживать городские маршруты в городе. ООО «Авто-Надежда» пока сохранила маршруты в бывшем Переславском районе — конкурс на право их обслуживать эта организация выиграла летом 2019 года у Переславского АТП.

По данным источников ИА REGNUM автобусы нового перевозчика уже прибыли в Переславль. Что это за автобусы, пока неизвестно.