Москва, 15 ноября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Предыдущие угрозы администрации США, связанные с покупкой Египтом российских зенитных ракетных комплексов С-400, были проигнорированы. Видимо, будут проигнорированы и угрозы санкциями из-за покупки у России Су-35, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя информацию о возможных санкциях США против Египта.

Mil.ru Су-35

«Они остались лишь словами и не имели последствий. Вполне можно ожидать, что и новый демарш США против расширения военно-технического сотрудничества России и Египта также ограничится дипломатической перепиской ведомств и гневными эскападами президента США Дональда Трампа в «Твиттере».

Чем чреваты подобные предупреждения? Официальные лица американской администрации намекают на осложнения в военном сотрудничестве Египта с США, на отказ от помощи Египту в сфере безопасности.

Также США намекают и на угрозу введения против Египта вторичных санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Думаю, что это не очень сильно волнует Египет, — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Wall Street Journal сообщил о письме госсекретаря США Майка Помпео властям Египта, в котором тот предупредил о возможном введении санкций против Египта в случае приобретения российских истребителей Су-35 на сумму $2 млрд.

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