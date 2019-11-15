Коломна, Московская область, 15 ноября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В Московской области с начала 2019 года автобусы перевезли 20,3 млн учащихся. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в пресс-службе Мострансавто.

Строев Владимир Фролович. Автобус

В среднем общественным транспортом пользуются 106 тыс. учащихся в будний день. Больше всего студентов и школьников перевез самый крупный филиал Мострансавто — МАП №2 города Коломна. Услугами филиала воспользовались 2,3 млн учащихся.