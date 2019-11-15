Москва, 15 ноября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Добыча угля в России в 2020 году вырастет на 8 млн тонн относительно ожидаемого уровня 2019 года — до 453 млн тонн. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

В 2019 года добыча угля ожидается на уровне 445 млн тонн, при этом экспорт составит 215 млн тонн. В 2020 году поставки угля за границу ожидаются на уровне 220 млн тонн.

Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК информирует, что с января по октябрь 2019 года добыча угля снизилась на 0,6% в годовом выражении — до 359,6 млн тонн. Экспорт стал меньше на 0,3% и составил 161,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия добыла 440,1 млн тонн угля и направила за рубеж 196,8 млн тонн.

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