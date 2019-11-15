Мэрия Ярославля пересмотрит условия размещения сезонных кафе
Ярославль, 15 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует пересмотреть условия выдачи разрешений на организацию так называемых сезонных кафе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.
Сейчас в городе владельцы кафе и ресторанов могут устроить на муниципальной земле, примыкающей к заведению, летнюю веранду. При этом она может быть закрытой и работать зимой. На это нужно получить отдельное разрешение. Фактически такие «сезонные кафе» могут работать круглый год, располагаясь на тротуарах, газонах, пешеходных зонах. Многие ярославцы считают, что таким образом искажается архитектурный облик города.
Одним из последних случаев стало строительство в ноябре «летнего кафе» ресторана «Белый кролик» на исторической улице Свободы, которое вызвало обсуждение в социальных сетях. При этом нашлись и сторонники, и противники такого размещения. В управлении потребительского рынка мэрии Ярославля сообщили, что пристройка законна.
В управлении не сообщили, сколько составляет плата за размещение такой пристройки. Однако постановление муниципалитета позволяет рассчитать ее. Базовая ставка для кафе на сезон составляет 8 тысяч рублей. Она увеличивается коэффициентами в зависимости от места и числа посадочных мест. Для улицы Свободы используется коэффициент «3». Для кафе от 21 до 40 посадочных мест используется коэффициент «9». Таким образом, плата в бюджет города для такого кафе может составлять всего лишь 216 тысяч рублей за полгода.