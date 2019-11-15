Екатеринбург, 15 ноября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге могут увеличить бюджетные траты на городскую думу в следующем году. Информация указана в проекте бюджета, документ опубликован на сайте мэрии.

Vadim Zhivotovsky Дума Екатеринбурга

Ожидается, что расходы могут вырасти почти на пятую часть — на 19,4%. Траты могут поднять с 160,4 млн рублей до 191,5 млн рублей.

В основном рост расходов затронет думский аппарат. Сами депутат получат не сильно больше, чем в 2019 году — лишь 29,3 млн рублей, что на 114 тысяч рублей больше нынешних показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты гордумы смогли повысить зарплаты своих помощников. Решение было принято единогласно.