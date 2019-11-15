Москва, 15 ноября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не принимает решения относительно будущего страны. Об этом 15 ноября при помощи телемоста заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп

«Зеленского нет, это голографическая фигура, он не принимает никаких решений. Он ничего не понимает. Мне кажется, что все решают люди, которые стоят у него за спиной. И это не обязательно Коломойский, скорее в правительстве решают те, кого Коломойский назвал «соросятами», — отметил политолог.

При этом украинцы, которые голосовали за Зеленского, ожидали совершенно иного, считает он. Избиратели «Слуги народа» ждали перемен, в том числе и в вопросах кадровых решений относительно членов правительства Украины.