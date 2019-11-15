Стокгольм, 15 ноября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Ролевой экшен Minecraft Dungeons выйдет в апреле 2020 года. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале Xbox 14 ноября.

Minecraft: Dungeons

Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и гибридной консоли Nintendo Switch. По сюжету, геймеры снова окажутся в кубическом мире Minecraft.

Напомним, Minecraft — это популярная игра в жанре песочницы, разработанная компанией Mojang AB. В ней геймеры могут строить различные сооружения из блоков кубической формы.