Киев, 15 ноября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Первый раз в истории Украины победившая партия настолько не выполняет свои предвыборные обещания, заявил сегодня, 15 ноября, эксперт Дмитрий Розенфельд, комментируя последние скандалы в партии «Слуга народа» и принятые этой политической силой законопроекты.

Perohanych Верховная рада Украины

«Какое-то просто школьное жульничество. Простите, но даже Партия регионов по сравнению со «Слугой народа» — это верх порядочности по отношению к выполнению предвыборных обещаний», — заявил эксперт.

«Проголосовали за хищников, что обещали растерзать виноватых и защитить брошенных, а по факту они оказались веганами, что вырывают смузи друг у друга из рук», — иронизирует Розенфельд.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно последним результатам социологического исследования Центра Разумкова, число украинцев, считающих новую власть лучше предыдущей, за месяц уменьшилось с 48% до 43%.

Представитель кабмина в Верховной раде Ирина Верещук признала, что это объективно, — такое суммарное количество ошибок и скандалов не добавляют рейтинга.

«Но мы это понимали, президент наверняка понимал, что после полугода начнется падение. Другое дело насколько резко… а текущее падение рейтинга, которое есть на сегодня, для нас прогнозируемое», — сказала она.