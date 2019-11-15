Киев, 15 ноября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Бывший глава Украинского института национальной памяти Украины, избранный депутат Верховной рады Владимир Вятрович не может принять депутатскую присягу, сообщило 15 ноября издание Liga.net.

Kmr.gov.ua Владимир Вятрович

«Удивлён позицией руководства Верховной рады, которое почему-то не нашло возможность сегодня для принятия мною присяги в парламенте», — рассказал он.

Вятрович отметил, что некоторые депутаты Рады «истерично» отреагировали на его появление в парламенте.

Экс-спикер Верховной рады и однопартиец Вятровича Андрей Парубий обвинил фракцию «Слуга народа» в саботаже.

Напомним, несмотря на предупреждение депутата Максима Бужанского, фракция «Слуга народа» поддержала прекращение полномочий депутата Ирины Луценко, после чего пропагандист Вятрович смог войти в парламент.