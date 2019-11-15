Омск, 15 ноября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Октябрьском округе Омска днём 15 ноября произошёл порыв трубопровода горячего водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Сообщение о порыве поступило в ведомство в 13:15 по местному времени. В результате было прекращено теплоснабжение на 40 объектах, уточнили в МЧС.

Добавим, по сообщениям омских СМИ, без тепла остались именно жилые дома. Аварию обещают устранить до 20:00. Между тем в Омск пришли морозы.

Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный жилой дом в Северске Томской области остался без тепла из-за прорыва трубы магистрального трубопровода. По данному факту проводит проверку следствие.

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