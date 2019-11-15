Цхинвал, 15 ноября, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Сессия парламента Южной Осетии была сорвана из-за невынесения вотума недоверия двум министрам республики. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба законодательного органа.

Osetiainfo.ru Парламент Южной Осетии

Депутат парламента Давид Санакоев в начале заседания высказался за включение в повестку дня вопроса об инициировании 20 депутатами вынесения вотума недоверия главам министерств юстиции и внутренних дел Залине Лалиевой и Игорю Наниеву.

Спикер парламента Алан Тадтаев указал на этом, что ранее постановлением сессии было отменено решение президиума от 23 октября о вынесении вотума недоверия этим министрам. Санакоев тем не менее предложил включить в повестку дня вопросы о вынесении вотума недоверия министрам.

Группа депутатов предложила объявить 15-минутный перерыв, чтобы вновь изучить тексты постановлений президиума и сессии. Однако после перерыва депутаты не вернулись, после чего спикер объявил об отмене сессии.

Читайте также: Парламент Южной Осетии рассмотрит обращение по вотуму недоверия министрам