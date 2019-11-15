Ульяновск, 15 ноября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области, как и в целом в России, снижается доля молодого населения в составе населения. В регионе за последние девять лет доля молодёжи снизилась на 6,2%, в России — на 7,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата и Ульяновскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В Ульяновской области проживет почти 182 тыс. человек в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 14,7% всего населения региона. Доля молодёжи снизилась: по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в общем населении области составляла 20,9%, в 2002 году — 20,6%.

То есть за последние девять лет доля молодых людей в Ульяновской области сократилась на 5,9%. Эксперты объясняют это демографической ямой в 1991—2001 годах, отмечая, что «в ближайшие годы на смену им придёт более многолюдная группа родившихся после 2002 года».

Как сообщало ИА REGNUM, тенденция сокращения доли молодёжи наблюдается по всей стране. Если в 2002 году по итогам всероссийской переписи доля молодёжи составляла 23%, то в настоящее время сократилась до 16,5%. То есть за девять лет доля молодёжи снизилась на 7,5%. Всего в России живет почти 24,3 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет.

Напомним, Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Жители смогут переписаться как у переписчиков во время поквартирного обхода, так и сделать это самостоятельно через портал госуслуг.

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