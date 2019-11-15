Москва, 15 ноября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Попытки США помещать строительству газопровода «Северный поток — 2» направлены не только против России, сколько против Евросоюза. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, США не заинтересованы в развитии экономических отношений Евросоюза и России. Поэтому Вашингтон пытается сорвать поставки раза из РФ в ЕС. При этом для этих целей используется Украина.

«США ведет войну против Евросоюза на территории Украины. Это главные враги на территории Украины. Сейчас уже ясно что будет остановлен (транзит)», — отметил Марков.