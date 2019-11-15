Курган, 15 ноября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Курганские следователи полагают, что неверный диагноз врачей привёл к поражению головного мозга у четырёхлетнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

В.Д. Чураков. Врач Железнов

По версии следствия, медицинские работники детской поликлиники Кургана и врачи областной инфекционной больницы не приняли достаточных мер к выявлению истинных причин заболевания четырёхлетнего ребёнка. При этом было назначено лечение от иных болезней, что повлекло значительное ухудшение состояния малолетнего мальчика, вплоть до поражения головного мозга.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация, опрошены родители потерпевшего и медики, лечившие мальчика.