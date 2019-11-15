Москва, 15 ноября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В России установлены правила предоставления субсидий на реализацию программы «Земский учитель». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Константин Трутовский. Приезд учительницы

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Правила дают право на единовременную выплату в размере 1 млн руб. учителям, переехавшим на работу в сёла и деревни с населением до 50 тыс. человек. Планируется привлечь на село порядка 4,4 тыс. учителей

На реализацию программы «Земский учитель» в федеральном бюджете предусмотрены 1,47 млрд руб. в 2020 году, 1, 083 млрд руб. в 2021 году, 1, 043 млрд руб. в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в программе «Земский учитель» смогут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет.

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