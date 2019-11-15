Иваново, 15 ноября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Нарушения требований санитарного законодательства выявили специалисты при проверках организации питания в школах Ивановской области — число нарушений достигло 85%, сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

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Как уточнили в ведомстве, под надзором санврачей в регионе находится 485 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются 52,7 тыс. детей, 316 общеобразовательных организаций — школы, школы с дошкольными группами, коррекционные школы-интернаты, в них учатся 99 тыс. детей, а также 39 учреждений профобразования и 18 организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. С начала года в регионе было проведено контрольно-надзорных мероприятий в отношении образовательных учреждений. При этом в 85% случаев были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

Среди наиболее распространённых — несоответствие рациону утверждённому меню, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных помещений пищеблоков, использование сырья и продовольствия с истекшим сроком годности, использование запрещенных в рационе детей продуктов, например, грибов и майонеза, несоблюдение правил личной гигиены и другие нарушения. Общая сумма назначенных штрафов по итогам проверок составила 904,8 тыс. рублей.