Майкоп, 15 ноября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим установлен на территории Майкопского района Адыгеи. Он предполагает ряд ограничений и осуществление дополнительных мер противопожарный безопасности, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе управления МЧС России по республике.

(сс) Jai79 Противопожарная безопасность

Введение особого режима обусловлено нарастанием среднесуточных температур, отсутствием осадков, высыханием травы и частыми случаями ее возгорания в населенных пунктах и на землях лесного фонда.

Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования к пожарной безопасности. Среди них ограничение въезда автомобилей в леса, запрет на разведение костров и сжигание мусора, проведение огнеопасных работ организациями независимо от форм собственности.

На сегодняшний день в Адыгее уже зарегистрировано порядка 800 случаев загорания сухой растительности. Это на 97 (14%) больше аналогичного показателя прошлого года. При этом, как отметили в МЧС, случаев перехода огня на населённые пункты, повреждения имущества, нанесения вреда здоровью людей допущено не было.

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