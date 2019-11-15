Грозный, 15 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Река Терек, протекающая по территории пяти субъектов Северо-Кавказского федерального округа, имеет большое значение для их экономики. В целях оздоровления реки необходимо разработать федеральную программу в рамках нацпроекта «Экология». Такую инициативу выдвинул глава правительства Чечни Муслим Хучиев в ходе совещании по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка под председательством полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова.

Река Терек. Владикавказ

«Улучшение экологической обстановки в бассейне реки позволит не только повысить класс качества его вод, но и окажет существенное влияние на экономику наших субъектов, ведь от чистоты Терека зависит и будущее рыбного хозяйства в северокавказских республиках», — цитирует премьер-министра пресс-служба главы и правительства Чечни.

Матовников поддержал данную инициативу и дал несколько поручений по улучшению работы по сохранению биологических ресурсов СКФО.