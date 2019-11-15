«ОКО» искусственного интеллекта будет следить в аэропорту «Домодедово»
Москва, 15 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В московском аэропорту Домодедово успешно испытали систему на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта «ОКО» от компании WEKEY, предназначенную для контроля над сотрудниками службы авиационной безопасности, сообщает информационный портал TravelRussianNews.
Специалисты рассказали, что «ОКО» анализирует изображение с камеры, установленной на экране рабочей станции инспектора. Система сможет определять, отвлекается или нет сотрудник от работы и отводит взгляд от экрана, и, если это происходит, раздается сигнал и лента интроскопа приостанавливается. «ОКО» создана таким образом, что способна «обучаться» на основе новых данных.
Domodedovo Security, предприятие, заказавшее проект, надеется, что с его помощью можно будет свести к минимуму человеческий фактор при досмотре пассажиров и багажа. Как показали испытания, «ОКО» прекрасно справляется с этой целью.