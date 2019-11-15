Москва, 15 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В московском аэропорту Домодедово успешно испытали систему на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта «ОКО» от компании WEKEY, предназначенную для контроля над сотрудниками службы авиационной безопасности, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Регистрация на рейс

Специалисты рассказали, что «ОКО» анализирует изображение с камеры, установленной на экране рабочей станции инспектора. Система сможет определять, отвлекается или нет сотрудник от работы и отводит взгляд от экрана, и, если это происходит, раздается сигнал и лента интроскопа приостанавливается. «ОКО» создана таким образом, что способна «обучаться» на основе новых данных.

Domodedovo Security, предприятие, заказавшее проект, надеется, что с его помощью можно будет свести к минимуму человеческий фактор при досмотре пассажиров и багажа. Как показали испытания, «ОКО» прекрасно справляется с этой целью.