Началось строительство станции БКЛ московского метро «Улица Новаторов»
Москва, 15 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Началось возведение основных конструкций станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом 15 ноября сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Всего длина южного участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» составит семь километров. Здесь разместят три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». На станции «Улица Новаторов» специалисты уже начали работы по возведению основных конструкций и продолжают разработку грунта в котловане.
«Улицу Новаторов» расположат под одноименной улицей в месте пересечения с Ленинским проспектом. Здесь построят пересадочный узел с одноименной станцией Коммунарской линии.
С помощью БКЛ свяжут пересадкой «Проспект Вернадского» с одноименной станцией Сокольнической линии, а «Воронцовскую» — с «Калужской» Калужско-Рижской линии.