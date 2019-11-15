Москва, 15 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Началось возведение основных конструкций станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом 15 ноября сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Проект станции «Улица Новаторов»

Всего длина южного участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» составит семь километров. Здесь разместят три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». На станции «Улица Новаторов» специалисты уже начали работы по возведению основных конструкций и продолжают разработку грунта в котловане.

«Улицу Новаторов» расположат под одноименной улицей в месте пересечения с Ленинским проспектом. Здесь построят пересадочный узел с одноименной станцией Коммунарской линии.

С помощью БКЛ свяжут пересадкой «Проспект Вернадского» с одноименной станцией Сокольнической линии, а «Воронцовскую» — с «Калужской» Калужско-Рижской линии.