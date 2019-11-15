Киев, 15 ноября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В общей сложности 17 депутатов «Слуги народа» проголосовали против законопроекта о рынке земли — и ни с кем, кроме Анны Скороход, ничего не случилось, заявил сегодня, 15 ноября, спикер Рады, один из лидеров партии «СН» Дмитрий Разумков.

Gov.ua Дмитрий Разумков

ИА REGNUM напоминает, что накануне Скороход публично заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению руководителей главы офиса президента и генерального прокурора, поскольку во время голосования за «определенные решения» она не придерживалась общей позиции фракции.

«Насколько мне известно… я думаю, что я не ошибаюсь… по всем другим лицам, которые не голосовали или воздержались, проголосовали против, никаких таких действий не произошло. Что случилось с мужем одного из депутатов — я не могу сейчас говорить, что это каким-то образом связано», — подчеркнул Разумков.

Также он заявил, что узнал об этих скандальных событиях — «как и большая часть народных депутатов» — только в Раде.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня на заседании «Слуги народа» было решено исключить народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из состава фракции. Таким образом, они остаются в парламенте, но отныне являются внефракционными депутатами.

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что ранее задерживали мужа Скороход по запросу России. По информации ведомства, он находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Кроме того, отметил в ведомстве, мужчина незаконно получил украинское гражданство.