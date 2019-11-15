Тверь, 15 ноября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Проект по созданию крупного лесопромышленного предприятия реализуется в Весьегонске Тверской области, вопрос обсуждался 15 ноября на встрече губернатора Игоря Рудени с учредителем ООО «Лагуна» Игорем Брылевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Проект стоимостью 800 млн рублей планируется реализовать за семь лет. Деятельность предприятия на 100% будет обеспечена местным сырьем.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатор Тверской области с инвестором

«Ваша компания уже успешно работает в нескольких муниципалитетах Тверской области. Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании. В том числе, это обеспечит создание новых рабочих мест, налоговые поступления в нашу казну», — подчеркнул Игорь Руденя.

По словам представителя компании-инвестора, на предприятии будет создано более 200 новых рабочих мест для жителей Весьегонского городского округа и соседних муниципалитетов. Сейчас на производстве заняты более 300 человек.

Проект реализуется при финансовой поддержке Российского фонда технологического развития — он предоставил инвестору целевой заём в 186,5 млн рублей. Губернатор в ходе встречи также подчеркнул, что регион готов максимально содействовать в работе над проектом.

Как сообщало ИА REGNUM, расширению инвестиционного потенциала в регионе уделяют приоритетное внимание, в Тверской области действует концепция инвестиционной стратегии. Работа с инвесторами ведется работа по принципу «одного окна», предполагающая комплексное сопровождение проектов. Принимаются новые нормативные акты, предоставляющие преференции развивающемуся в регионе бизнесу, развиваются индустриальные парки, предоставляются льготные займы.

ООО «Лагуна» входит в группу компаний, действующих на территории Весьегонского муниципального округа, Молоковского, Сандовского, Краснохолмского районов Тверской области, и специализируется на лесозаготовке.